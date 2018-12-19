19 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Житель Елабуги наказан за смерть на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск под колесами самосвала женщины и маленького ребенка

43-летний житель Елабуги наказан за смерть на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск женщины и ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он наказан четырьмя с половиной годами колонии-поселения с лишением на два с половиной года заниматься работой, связанной с управлением транспортом.

Напомним, столкновение произошло около полудня на 250 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, в районе Тобольска. Водитель перегонял цементировочный агрегат на шасси "КамАз" из Елабуги в Пыть-Ях. В Тобольске он для объезда стоявшего автомобиля решил перестроиться из крайней правой полосы в левую.

Водитель не уступил дорогу "Infiniti JX", который по левой полосе двигался в попутном направлении в Радужный – северяне возвращались домой из отпуска. Чтобы избежать столкновения," Infiniti" выехал на "встречку", чтобы уйти на второстепенную дорогу, но не успел. Там он столкнулся с грузовым самосвалом "FAW".

infiniti дтп(2018)|Фото:ГИБДД ТОБОЛЬСКИЙ

На месте погибли 43-летняя сожительница водителя "Infiniti" и их совместный восьмилетний сын.12-летний сын погибшей от первого брака выжил, но получил тяжелые травмы. Водитель в ДТП не пострадал. Подсудимый вину не признал, ущерб возместить не пытался. Водитель Infiniti настаивал на строгом наказании для него.

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Житель Елабуги наказан за смерть на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск под колесами самосвала женщины и маленького ребенка

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Теги: дтп с ребенком, пострадавшие, погибшие, легковушка, самосвал



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Ранее 01.09.2018 12:40 Мск Мать и ребенок погибли в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

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