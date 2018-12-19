19 Декабря 2018
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Происшествия В России

Хакеры похитили у россиян 18 миллионов, рассылая вирусные СМС

Сотрудники полиции задержали семь человек, подозреваемых в хищении у граждан России 18 млн руб. Мошенники рассылали смски на телефоны с вирусными программами. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, вирусные сообщения злоумышленники рассылали на номера, которые взяли с сайта одного интернет-магазина. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись мошенникам. Так и они и похищали денежные средства, пишет Федералпресс. По предварительной информации, ущерб составил 18 млн руб.

В списке подозреваемых семь человек. Они были задержаны в Москве, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону. Также задержан организатор преступления и изготовитель вирусной программы. В ходе обысков у них были изъяты ноутбуки, модемы, банковские карты, более 1,5 тыс. сим-карт. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Добавим, что предполагаемый лидер банды заключен под стражу, его соучастники находятся под подпиской о невыезде.

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Хакеры похитили у россиян 18 миллионов, рассылая вирусные СМС

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Теги: хакеры, вирусные СМС, рассылка



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