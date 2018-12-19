Вадим Шумков попросил контрольно-надзорные органы лишний раз не давить на бизнес

Глава Курганской области Вадим Шумков на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата призвал контрольно-надзорные органы не "кошмарить" местный бизнес.

Руководитель Зауралья отметил, что в регионе есть проблемы в бизнес-сфере, над которыми нужно работать более плотно.

Врио губернатора отметил, что нужна обратная связь с бизнесом.

"Наиболее проблемные показатели на сегодняшний день - это затянутая процедура прохождения экспертизы проектной документации. Второе отстающее направление - это эффективность процедур по подключению к электроэнергии. И третье - излишнее административное давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов", - отметил Вадим Шумков.