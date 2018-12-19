На Украине принят закон о "буллинге"- травле детей в школах

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который вводит понятие "буллинг" и административную ответственность за него. Под этим понимается травля детей, которая чаще всего происходит в школе. Закон принят с минимальным перевесом голосов.

В пояснительной записке к законопроекту авторы сослались на опрос Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), согласно которому с травлей среди сверстников на Украине сталкивались 67% детей, а четверть считают себя жертвой этого. Из тех, кто сталкивались, почти половина не противодействовали этому, чтобы самому не стать жертвой.

Под "буллингом" Рада определила психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, когда пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб. В зависимости от условий за это вводится штраф до 3400 грн или общественные работы до 60 часов. Причем интересно, что если руководитель учебного заведения не сообщит в полицию о случаях травли, то ему грозит штраф до 1700 грн либо исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% от заработка. При этом закон не прописывает четко механизм установления факта травли и отставляет поле для разночтений.

Для Украины эта тема не надуманная. В 2017 году в украинских школах было зафиксировано 109 тыс. обращений к психологам по поводу травли. Об этом заявляла гендиректор Директората инклюзивного и внешкольного образования министерства образования Лариса Самсонова.