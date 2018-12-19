Три ученицы школы в подмосковной Балашихе госпитализированы с отравлением

В подмосковной Балашихе три школьницы госпитализированы с отравлением из-за приема феназепама, передает телеканал "360".

Инцидент произошел днем 18 декабря в СОШ № 15. По данным СМИ, школьницам 13 и 14 лет стало плохо во время уроков. Так, "МК" со ссылкой на источник пишет, что у девочек наблюдалось неадекватное поведение, в связи с чем персонал школы вызвал врачей. Медики диагностировали у несовершеннолетних острое отравление лекарственным средством под названием феназепам.

Как отмечается, в настоящее время жизни и здоровью учениц ничего не угрожает.