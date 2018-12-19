На Южном Урале районные власти не платили родителям ребенка-инвалида компенсацию затрат на обучение

В Красноармейском районе Челябинской области местные власти не платили компенсацию за обучение родителям ребенка-инвалида.

С осени этого года ребенок из детсадовца превратился в школьника - у него увеличился размер начисления компенсации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Минобрнауки региона не раз писал письма местным властям с требованием согласовать расчеты по финансированию, однако администрация района никак не отреагировала. Родители ребенка-инвалида не получили компенсацию затрат на обучение за три месяца.

Благодаря действиям прокуратуры сейчас компенсационные выплаты поступили родителям, а два чиновника управления образования администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности.