Вячеслав Вахрин заменил Шумкова, ставшего губернатором Курганской области

Курировать вопросы инвестиционной политики будет заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые полномочия замгубернатора прописаны на портале областного правительства.

Напомним 2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин лишился своих полномочий - президент РФ Владимир Путин подписал указ об его отставке и назначении на должность Вадима Шумкова.

Ранее сообщалось, что пост Вадима Шумкова в областном правительстве могут упразднить. Некоторое время департамент инвестполитики курировал сам губернатор Тюменской области Александр Моор.