19 Декабря 2018
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Общество Курганская область

Глава Зауралья Вадим Шумков ответит на вопросы зауральцев в прямом телеэфире

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков ответит на вопросы зауральцев в прямом телеэфире.

Программа на ГТРК "Курган" выйдет в субботу 22 декабря, начнется она в 8.40, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В это время все желающие могут позвонить по номеру 8 (3522) 44-92-57 и задать свой вопрос руководителю региона. На все вопросы, на которые врио губернатора ответить не успеет, все равно будут даны ответы, но уже в письменной форме.

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Глава Зауралья Вадим Шумков ответит на вопросы зауральцев в прямом телеэфире

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Теги: ГТРК, телеэфир, вопросы, Вадим Шумков, Зауралье



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