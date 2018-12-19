Глава Зауралья Вадим Шумков ответит на вопросы зауральцев в прямом телеэфире

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков ответит на вопросы зауральцев в прямом телеэфире.

Программа на ГТРК "Курган" выйдет в субботу 22 декабря, начнется она в 8.40, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В это время все желающие могут позвонить по номеру 8 (3522) 44-92-57 и задать свой вопрос руководителю региона. На все вопросы, на которые врио губернатора ответить не успеет, все равно будут даны ответы, но уже в письменной форме.