"Газпромнефть-Хантос" и ЮГУ развивают сотрудничество в области подготовки специалистов

Руководители "Газпромнефть-Хантоса" и Югорского государственного университета обсудили основные направления сотрудничества в области подготовки кадров для нефтяной отрасли. Об этом Накануне.RU сообщили в компании.

Опережающее технологическое развитие требует постоянного совершенствования кадрового потенциала, подготовки высокопрофессиональных молодых сотрудников именно по тем специальностям, которые будут востребованы в перспективе. Сотрудничество "Газпромнефть-Хантоса" с ведущими российскими вузами и реализация совместных образовательных программ призваны обеспечить решение этих стратегически значимых задач, отмечают в компании.

Представители ЮГУ рассказали о новациях в образовательном процессе, внедрении стандартов нового поколения, проектном обучении, вариативности образовательных программ. Ректор ЮГУ Татьяна Карминская также ознакомила с научными разработками, которые могли бы найти применение на месторождениях "Газпромнефть-Хантоса". Прежде всего речь шла о проектах с использованием искусственного интеллекта. Отметим, югорское предприятие "Газпром нефти" первым в России создало цифровой двойник месторождения, активно внедряет когнитивные технологии и искусственный интеллект в сфере управления производственными процессами, что обеспечивает рост эффективности на всех этапах добычи углеводородов.

"Развитие технологий требует от современного специалиста умения работать с большими данными, фундаментальных знаний точных наук, – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан. – Мы также готовы сотрудничать с вузом в области переподготовки наших специалистов, обучении их новым профессиям, которые требуются в управлении производством".