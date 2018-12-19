Замглавреду "Эха Москвы" угрожали пистолетом возле ресторана в Москве

На заместителя главного редактора "Эха Москвы" Сергея Бунтмана после празднования дня рождения главреда Алексея Венедиктова напал мужчина с пистолетом.

Это случилось у ресторана "Шинок" на улице 1905 года, рассказала в Facebook литератор Лидия Скрябина.

По ее словам, она вместе с Бунтман ждала такси, когда тот случайно задел бампер внедорожника Range Rover. Из машины выскочил водитель и приставил пистолет к голове журналиста.

Свидетелем этой сцены стал еще один гость вечеринки. Скрябина сообщила, что они оттеснили стрелка и уехали. Примечательно, что заявление в полицию до сих пор не подано.

Напомним, в прошлом году произошло нападение на другого заместителя "Эха Москвы" - Татьяну Фельгенгауэр. Напомним, 23 октября 2017 года мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на женщину и нанес ей удар ножом в область шеи.

Нападавший был задержан охранником и передан правоохранительным органам, а пострадавшая доставлена в больницу. Позже сообщалось, что 49-летний мужчина, напавший на Фельгенгауэр, направлен на принудительное лечение.