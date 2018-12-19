Телепортация от Илона Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Презентацию в прямом эфире транслировала основанная Маском строительная компания The Boring Company.

Напомним, в прошлом году миллиардер заявил, что власти США одобрили его проект по строительству скоростных тоннелей, которые соединят крупные города на Восточном побережье. Сообщалось, что в проекте Hyperloop могут быть задействованы Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и Вашингтон.

Протяженность тоннеля - почти 2 км, стоимость - порядка $10 млн. Передвигаться в нем можно будет со скоростью до 150 миль в час (241 км/ч). Макс отметил, что "это будет похоже на телепортацию в городе".

Кроме того, бизнесмен рассказал, что для быстрого проезда по тоннелю у автомобилей будут выдвижные боковые колеса. При этом в Twitter он опубликовал фотографию Tesla с такими колесами и отметил, что механизм может быть применен к любой машине.