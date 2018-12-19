Зауральца осудили за нападение с ножом и топором на полицейских

26-летний житель Каргапольского района осужден на 3,5 года тюрьмы за угрозы применения насилия в отношении полицейских.

В начале октября этого года силовики приехали к дому его брата - увидев правоохранителей, пьяный мужчина схватил топор и начал угрожать убийством полицейскому, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Полицейский выхватил у него топор, но злоумышленник взялся за нож.

Также летом этого года злоумышленник обокрал дом односельчанина.