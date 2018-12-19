Путин поздравил худрука "Современника" Галину Волчек с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя московского театра "Современник" Галину Волчек с юбилеем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства направил в адрес артистки поздравительную телеграмму. В ней он отмечают, что Волчек "по праву считают безгранично талантливым, увлечённым человеком – подлинным творцом и созидателем". "Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям – в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение", - говорится в сообщении.

Также Путин добавил, что "замечательным подарком" для худрука театра стало долгожданное новоселье – открытие исторической сцены "Современника" на Чистых прудах после реконструкции. "Убеждён, что этот легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска", - отмечается в телеграмме.