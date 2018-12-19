В Прикамье возросло число детей, заболевших коклюшем

В Пермском крае за 11 месяцев текущего года отмечен рост заболеваемости коклюшем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Случаи заболеваний зафиксированы в Перми, Кунгуре, Чайковском, Краснокамске, Осинском, Очерском и Пермских районах. Большинство заболевших - дети. В "группе риска" - дети до года.

Отметим, что большинство заболевших не имели прививки от коклюша, между тем вакцинация является основным средством профилактики.

Добавим, что для коклюша характерны длительный спазматический кашель, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Особенностью коклюша является полное отсутствие к нему врожденного иммунитета: заболеть этой болезнью может даже новорожденный. При отсутствии иммунитета вероятность заболеть после тесного контакта с больным достигает 100%. Инфекция очень опасна для детей младше двух лет.