В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело "упырей", которые надругались над 12-летней девочкой

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, которые обвиняются в серии особо тяжких преступлений, в том числе и изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.

Ряд преступных действий, в которых обвиняются мужчины, ранее получил широкий общественный резонанс.

Напомним, 7 ноября 2017 года на несовершеннолетнюю девочку напали неизвестные, надели мешок на голову и запихнули в машину. 12-летней школьнице заклеили рот, поместили в сумку и занесли ее в квартиру, где совершили над ней преступные действия. Нашли школьницу лишь утром: сообщалось, что преступники "выкинули ее на дорогу". Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Первый подозреваемый был пойман в Екатеринбурге в ночь на 18 ноября, а второй – через неделю.

В целом, обвиняемым инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе разбой, похищение и преступления сексуального характера.

"Один из указанных эпизодов совершён в 2010 году (отдельный эпизод разбоя и организации к приготовлению к убийству в целях скрыть другое преступление). Также, в период с 2012 по 2017 годы, были совершены несколько преступлений сексуального характера и ряд иных злодеяний. Всего по уголовному делу установлены четыре пострадавших (в том числе, трое несовершеннолетних (2 девочки и 1 мальчик) – по эпизодам преступлений сексуального характера, и 1 взрослая женщина - по эпизоду разбоя и организации к приготовлению к убийству в целях скрыть другое преступление, 2010 год)", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.