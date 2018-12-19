Ностальгия по СССР в России стала рекордной за 10 лет

Данные "Левада-центра" свидетельствуют об усилении ностальгии россиян по СССР.

По данным опроса, которые приводят "Ведомости" сообщают тоске по советским временам признались 66 процентов опрошенных, в прошлом году этот показатель составлял 58% и не превышал 61% на протяжении последних десяти лет.

Более того, 60% соотечественников считают, что распада СССР можно было избежать. Хотя Советский Союз в основном с теплом вспоминают люди от 55 лет, подобные настроения растут в возрастной категории 18 – 24 лет, то есть среди тех, кто родился уже после распада СССР.

Помимо потери чувства принадлежности к великой державе и роста взаимной ожесточённости 52% сожалеют о распаде единой экономической системы.

Стоит отметить, что рост просоветских настроений сопровождается падением рейтинга властей до "докрымских" значений.