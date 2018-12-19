Американские ученые создали имплантат от ожирения

Американские ученые в Мэдисоне провели лабораторные испытания нового имплантата от ожирения, который помог подопытным крысам сбросить до 40% веса.

Прибор создает небольшие электрические импульсы, схожие с теми, которые производит полный желудок. Имплантат воздействует на блуждающий нерв, который связывает желудок с мозгом. В результате мозг думает, что желудок полон, даже если человек съел совсем немного пищи.

При этом, эффект от нового устройства обратим. После его удаления у подопытных животных возобновился режим питания и восстановился прежний вес.

Новый прибор уже запатентован. Его планируют испытать на более крупных животных, а затем начать тесты на добровольцах, сообщает "Сноб".

Ранее стало известно о том, что типичная диета жителя западного мегаполиса - калорийная еда с акцентом на фастфуд - может привести к росту численности бактерий, которые облегчают всасывание жира, в результате чего происходит ожирение.

Американские ученые изучили микрофлору тонкого кишечника. Как выяснилось, определенные виды бактерий начинают стремительно размножаться там в течение одного-двух дней после приема излишне жирной пищи. Эти бактерии обеспечивают выделение ферментов, облегчающих усвоение жира. В то же время подобный состав флоры кишечника влечет за собой ожирение.

К 2025 году каждый житель Земли будет страдать ожирением.