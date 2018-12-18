Бывший лидер львовского "Правого сектора"* скончался на Украине

Экс-глава "Правого сектора"* (запрещенной в РФ экстремистской организации) Игорь Коцюруба скончался в результате полученных резаных ран шеи, передает НТВ со ссылкой на украинские СМИ.

По данным местной прессы, его соратники на Украине требуют найти виновных в его гибели и тщательно расследовать обстоятельства инцидента.

Вместе с тем в правоохранительных органах уже заявили, что речь идет о самоубийстве.

Игорь Коцюруба принимал активное участия в событиях на Майдане. Весной 2014 года он возглавлял львовских "правосеков".