Житель Зауралья обокрал 18 тюменцев на 2,2 миллиона

28-летнего жителя курганского поселка Юргамыш судят за кражу у жителей Тюмени 2,2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменской областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2013 г. преступник специально приехал в Тюмень и устроился кассиром в один из гипермаркетов, чтобы воровать деньги с банковских карт покупателей. Он тайно приносил с собой скиммер, проводил через него карты и незаметно фиксировал на свой телефон пин-коды.

После этого злоумышленник с помощью специальной программы сделал дубликаты карт. В июле того же года кассир уволился из гипермаркета и в июле – октябре 2013 г. через банкоматы в Тюмени, Курганской и Челябинской области украл с карт 18 тюменцев 2,2 млн руб. В ноябре того же года его объявили в розыск и задержали в мае 2018 г. До приговора он арестован. 16 пострадавшим банки возместили похищенные средства, двое заявили в иски во время расследования. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Тюмени.