NASA: Сатурн теряет свои кольца с максимальной скоростью

Новые исследования NASA подтвердили, что Сатурн теряет свои кольца с максимальной скоростью. Работа опубликована в журнале Icarus.

Ученые подтвердили гипотезу о том, что знаменитые кольца Сатурна появились не при его формировании, а гораздо позже. По мнению авторов работы, жителям Земли повезло увидеть кольцевую систему планеты, поскольку она сформировалась всего лишь около 100 миллионов лет назад.

Однако при развитии событий по наихудшему сценарию планета может лишиться колец через такое же количество времени. Их материал притягивается к газовому гиганту под действием гравитации и магнитного поля.

Так, каждые полчаса кольца Сатурна теряют такое количество льда, которое могло бы наполнить олимпийский бассейн.

Ученые использовали данные, полученные десятилетия назад при помощи зондов Voyager 1 и 2, а также космического аппарата Cassini, пишет "Российская газета".

В прошлом году космический аппарат Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавший Сатурн, его кольца и спутник, завершил свою миссию.

Зонд несколько раз облетел межпланетную станцию и сгорел в плотных слоях атмосферы планеты. Сделанные аппаратом снимки помогли изучить Сатурн и его спутники Титан, Энцелад и Япет.