Несовершеннолетние граждане России незаконно рвутся зарубеж через Зауралье и тюменский регион

Пограничники рассказали об участившихся случаях незаконного пересечения госграницы российскими подростками.

Особенно активность возникает в период каникул, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Инциденты происходят на госгранице, которая проходит между Казахстаном и Тюменской и Курганской областями. Пограничники выявили 24 несовершеннолетних, которые незаконно пытались попасть зарубеж.