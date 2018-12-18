18 Декабря 2018
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Гендиректор "Уралкалия" - участник делового совета "Россия - Нигерия" Торгово-промышленной палаты РФ

Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов принял участие в заседании делового совета "Россия - Нигерия" Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Во время заседания Дмитрий Осипов как действующий председатель делового совета подписал соглашение с президентом торгово-промышленной палаты Абуджи - столицы Нигерии Адетокунбо Кайоде. Стороны договорились о взаимодействии, цель которого - расширение делового сотрудничества между российскими и нигерийскими предпринимателями.

"Деловой совет предоставляет компаниям двух стран, вне зависимости от формы собственности, дополнительную возможность для расширения и диверсификации взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные и бизнес-проекты, и "Уралкалий" здесь не является исключением. Мы рассматриваем Африку, и в частности, Нигерию как очень перспективные рынки, где мы могли бы реализовать целый ряд мероприятий в рамках обеспечения мировой продовольственной безопасности", - прокомментировал подписанное соглашение Дмитрий Осипов.

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Гендиректор "Уралкалия" - участник делового совета "Россия - Нигерия" Торгово-промышленной палаты РФ

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Теги: Дмитрий Осипов, Уралкалий, сотрудничество



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