18 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО В России

В Кемеровской области вспыхнул пожар в торговом центре

В Кемеровской области горит торговый центр. Пожар произошел в городе Мыски, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Звонок спасателям поступил в 12.37. Отмечается, что люди, находящиеся в здании, покинули помещение самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС.

После крупного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" сотрудники прокуратуры и МЧС начали активную проверку ТЦ по всей России.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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В Кемеровской области вспыхнул пожар в торговом центре

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Теги: пожар, торговый центр, кемеровская область



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