Россия увеличила покупку гособлигаций США. Ключевые инвесторы распродают долговые расписки

Россия второй месяц подряди наращивает вложения в казначейские бумаги Минфина США. В сентябре сумма увеличилась на $400 млн, в октябре - на $210, следует из опубликованных американским Минфином данным. Примечательно, что ключевые держатели долга Штатов, напротив, сокращают свои инвестиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Всплеск интереса к американским бондам у России настал два месяца назад, ранее вложения сокращались. В 2018 г. их размер снизился до 11-летнего минимума, напомним, в конце 2017 г. у России находились долговые бумаги на сумму $103,9 млрд.

На фоне покупки бондов Россией ключевые держатели долга Штатов начали распродажу. Так, Китай в октябре продал бумаги на $12,5 млрд (вложения составляют 1,138 трлн), в годовом выражении объемы сократились более, чем на $50 млрд.

Япония за месяц сократила вложения на $10 млрд, у нее бумаги США на $1 трлн. Замыкает тройку держателей долговых расписок Бразилия, которая тоже уменьшила вложения - на $3,1 млрд до $313,9 млрд.