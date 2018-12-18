18 Декабря 2018
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Происшествия За рубежом

Квентин Тарантино лицом к лицу столкнулся с грабителями, проникнувшими в его дом

В дом режиссера Квентина Тарантино (55) в Лос-Анджелесе забрались грабители. Звездный хозяин столкнулся с двумя преступниками лицом к лицу. 

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, знаменитый режиссер был дома в воскресенье. Около полуночи он услышал, что в доме кроме него кто-то есть. Предположительно, преступники проникли в дом через заднее окно. Тарантино пошел на шум и столкнулся с ворами лицом к лицу. Дальше произошла "стычка", в результате которой Квентин не пострадал и не смог задержать грабителей. Дом они каким-то образом покинули с драгоценностями и другими вещами режиссера.  

Сейчас полиция расследует дело, опрашивают соседей Квентина, которые могли видеть похитителей. 

Это уже второе громкое ограбление в Голливуде с начала месяца. Недавно налету подвергся дом дочки известного баскетболиста Мэджика Джонсона. Работали воры по уже известной схеме: два человека, взяли часы, драгоценности и наличные деньги. 

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Квентин Тарантино лицом к лицу столкнулся с грабителями, проникнувшими в его дом

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Теги: квентин тарантино, ограбление, налет, голливуд



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