18 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге жилые дома остались без холодной воды из-за аварии

В Екатеринбурге несколько жилых домов остались без холодной воды из-за аварии. Ремонт планируется сегодня.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник произошло повреждение на трассе холодного водоснабжения на улице Советская, 58. В результате была ограничена подача холодной воды в шесть многоквартирных домов.

"Коммунальными службами организован подвоз воды автоцистерной, установленной между домами 55 и 58 по улице Советской. Управляющей кампанией организовано оповещение населения", - сообщили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, ремонтные работы запланированы на сегодня, 18 декабря.

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В Екатеринбурге жилые дома остались без холодной воды из-за аварии

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Теги: Екатеринбург, авария, вода, МЧС



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