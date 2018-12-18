В Екатеринбурге жилые дома остались без холодной воды из-за аварии

В Екатеринбурге несколько жилых домов остались без холодной воды из-за аварии. Ремонт планируется сегодня.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник произошло повреждение на трассе холодного водоснабжения на улице Советская, 58. В результате была ограничена подача холодной воды в шесть многоквартирных домов.

"Коммунальными службами организован подвоз воды автоцистерной, установленной между домами 55 и 58 по улице Советской. Управляющей кампанией организовано оповещение населения", - сообщили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, ремонтные работы запланированы на сегодня, 18 декабря.