18 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка?

Сплетни о том, что Кейт Миддлтон (36) снова беременна появляются с завидным постоянством. Что примечательно – периодически они оказываются правдой. Так что к очередному слуху о грядущем пополнении серьезно отнеслись многие британцы. Они направились в букмекерские конторы, чтобы сделать ставки на рождение в 2019 году четвертого ребенка Кембриджей.

Третьего ребенка – принца Луи – Кейт родила в апреле этого года. Также у Кэтрин и принца Уильяма (36) есть трехлетняя дочь Шарлотта и пятилетний сын Джордж.

Издание Express.co.uk сделало запрос в пресс-службу Кенсингтонского дворца, и там ответ предоставить отказались, но отметили, что если Кейт будет беременна, то об этом все узнают из официального заявления. Обычно известие о скором пополнении публикуется не раньше 12-й недели беременности (на этом сроке женщина проходит первый скрининг, выясняется, все ли в порядке с плодом). В случае с Кейт об ее "интересном положении" публика дважды узнавала из-за госпитализации герцогини. Дело в том, что Кэтрин страдает сильным токсикозом на ранней стадии беременности, обезвоживание и тошнота доводят ее до больничной койки.

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Пока семья Кембриджей выглядит так: Кейт с Луи на руках, Шарлотта, Уильям, Джордж. 

Пока при дворе отказываются от официальных комментариев, в букмекерских конторах с охотой комментируют предстоящее пополнение в королевской семье. Так, представитель компании Ladbrokes Алекс Апати заявил: "Скорее всего, Уилл и Кейт поприветствуют еще одного члена семьи в ближайшем будущем". Ставки на это событие растут как на дрожжах.

Стоит отметить, что в 2019 году королевская семья точно пополнится одним ребенком – весной должна родить первенца Меган Маркл (37), супруга принца Гарри (34).  

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Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка?

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Теги: кейт миддлтон, беременность и роды, четвертый ребенок, меган маркл



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