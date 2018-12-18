На четырех уральских трассах установили посты фото- и видеофиксации нарушений

На нескольких дорогах Уральского федерального округа установили посты фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", камеры появились на четырех трассах: Р-242 Пермь – Екатеринбург: 169 км, 185 км, 319 км (Свердловская область) – комплекс "Стрелка-М"; Р-351 Екатеринбург – Тюмень: 149 км, 150 км (Свердловская область), 317 км (Тюменская область) – "Стрелка-М".

Также посты установлены на М-5 "Урал", подъезд к Екатеринбургу: 193 км (Свердловская область) – "Автодория" и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск: 741 км, 770 км, 779 км, 932 км, 939 км (ХМАО) – "Автодория".

В данный момент специалисты ведут подключение оборудования к электросети. Планируется, что камеры заработают в начале 2019 года, а их установка позволит дисциплинировать водителей и повысить уровень безопасности.