Рывок опять не удался: промпроизводство в РФ снова пошло на спад

Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре замедлились до 2,4% против 3,7% в октябре. Данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре 2017 г. промпроизводство сократилось на на 1,5%, но даже с учетом этой низкой базы показатели ноября 2018-го ухудшились. По данным статведомства, в январе-ноябре промышленность росла на 2,9%, что несколько превышает прошлогодние показатели - 2,5%. В ноябре снизились показатели добывающей (минус 3,3% в добыче нефти, объемы добычи природного газа сократились на 1,3%; одновременно производство бензина и дизельного топлива увеличилось на 12,5% и 6,3% соответственно) и обрабатывающей отраслей, сократилось производство мяса и мясопродуктов.

Вместе с тем в секторе машиностроения в годовом выражении увеличилось производство тракторов (на 37,8%), сеялок (в два раза), бульдозеров (в 2,5 раза), легковых автомобилей (18,4%), вагонов пассажирских и грузовых (5,3% и 10,1%).

Добавим, что аналитики ждали более существенного роста промпроизводства, консенсус-прогнозы агентств "Интерфакс" и Reuters составляли 3,2% и 3,5% соответственно. Улучшения динамики обрабатывающей промышленности и в фактических данных за ноябрь ожидали аналитики Центробанка.

Напомним, Владимир Путин перед выборами в марте 2018 г. и после них заявлял, что необходимо обеспечить "рывок вперед" в развитии страны. Он обязал правительство к 2024 году сделать так, чтобы страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира.