Рывок опять не удался: промпроизводство в РФ снова пошло на спад

18 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Рывок опять не удался: промпроизводство в РФ снова пошло на спад

Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре замедлились до 2,4% против 3,7% в октябре. Данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре 2017 г. промпроизводство сократилось на на 1,5%, но даже с учетом этой низкой базы показатели ноября 2018-го ухудшились. По данным статведомства, в январе-ноябре промышленность росла на 2,9%, что несколько превышает прошлогодние показатели - 2,5%. В ноябре снизились показатели добывающей (минус 3,3% в добыче нефти, объемы добычи природного газа сократились на 1,3%; одновременно производство бензина и дизельного топлива увеличилось на 12,5% и 6,3% соответственно) и обрабатывающей отраслей, сократилось производство мяса и мясопродуктов.

Вместе с тем в секторе машиностроения в годовом выражении увеличилось производство тракторов (на 37,8%), сеялок (в два раза), бульдозеров (в 2,5 раза), легковых автомобилей (18,4%), вагонов пассажирских и грузовых (5,3% и 10,1%).

Добавим, что аналитики ждали более существенного роста промпроизводства, консенсус-прогнозы агентств "Интерфакс" и Reuters составляли 3,2% и 3,5% соответственно. Улучшения динамики обрабатывающей промышленности и в фактических данных за ноябрь ожидали аналитики Центробанка.

Напомним, Владимир Путин перед выборами в марте 2018 г. и после них заявлял, что необходимо обеспечить "рывок вперед" в развитии страны. Он обязал правительство к 2024 году сделать так, чтобы страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рывок опять не удался: промпроизводство в РФ снова пошло на спад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: промышленное производство, Росстат, промышленность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.10.2018 18:20 Мск Росстат: Промпроизводство в РФ выросло на 3% за девять месяцев

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1686

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети