За сутки в Кургане на пешеходных переходах сбили двоих детей

В Кургане за прошедшие сутки сбили двоих детей на пешеходных переходах.

Первое ДТП произошло 17 декабря в 10.45 возле дома №159 на ул. Коли Мяготина, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель на "Geely Emgrand" сбил мальчика 2002 года рождения, который переходил дорогу и не нарушал правила. Несовершеннолетний получил многочисленные ушибы.

Также 17 декабря уже вечером молодой водитель на "пятерке" сбил девочку 2001 года рождения - она переходила дорогу возле дома №4А на проспекте Голикова. Пострадавшая получила ушиб левого бедра.