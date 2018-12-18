Власти Сургута отказали в установке бюста Сталина из-за того, что "идея лишена общественной толерантности"

Сургутские сталинисты опубликовали ответ от мэрии, в котором власти объяснили отказ в установке бюста Сталина, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что вопрос установки монумента Общественный совет рассмотрел 25 мая. Его члены решили, что установка бюста нецелесообразна, потому что "идея лишена общественной толерантности". При этом в мэрии напомнили, что решение совета носит рекомендательный характер, а окончательный вывод сделает комиссия по топонимике.

Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса.

После того, как памятник был снесен, в администрации заявили, что вернут монумент только в том случае, если инициаторы его установки докажут свое право собственности и оплатят хранение после сноса. Общественники обращались с просьбой к главе города Вадиму Шувалову вернуть монумент и поучаствовать в его открытии в День Победы.