НОВАТЭК построит аэропорт на Ямале

Компания НОВАТЭК объявила тендер на строительство аэропорта "Утренний", который предназначен для проекта "Арктик СПГ - 2", передает корреспондент Накануне.RU.

НОВАТЭК закупает 11524 аэродромных плит, общая стоимость лота 400 млн руб. Подрядчик должен доставить их до ж/д станций Приобье и Соломбалка до апреля 2020 г.

"Арктик СПГ-2" — второй завод НОВАТЭКа по производству СПГ мощностью 19,8 млн т топлива. Он будет построен на базе Гыданских месторождений, запуск намечен на 2023 год.