США готовятся отправить оружие на Украину

США планируют в ближайшие пару месяцев объявить о "первых траншах" новых поставок оружия Украине. Об этом спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил в понедельник во время брифинга для журналистов.

"У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - заявил он. Волкер подчеркнул, что обсуждения поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.

В начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие. Волкер ранее заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN сообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны, передает ТАСС.