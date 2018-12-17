Через год откроется железнодорожное сообщение с Крымом. Список первых городов, из которых выедут поезда

Через год можно будет проехать по Крымскому мосту на поезде. КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.

Стартовыми городами сообщения с Крымом станут Москва, Мурманск, Екатеринбург, Петербург, Брянск и Кисловодск. Составы будут курсировать до Симферополя, Севастополя и Евпатории. Всего на маршрут планируется поставить в тестовом режиме 10 пар поездов.

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года.