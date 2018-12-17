В Перми открыли памятник Петру Латышеву

Сегодня в Перми торжественно открыли памятник российскому государственному деятелю Петру Латышеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Петр Латышев в разное время занимал должности начальника УВД Перми, замминистра внутренних дел РФ, полпреда президента Российской Федерации в УрФО.

Первый заместитель министра МВД РФ Александр Горовой отметил, что Петр Латышев координировал политику государства на территории многих регионов, системно подходил к организации работы милиции и стоял у истоков формирования оперативных учетов и поискового отдела уголовного розыска.

Он поблагодарил инициаторов открытия памятника - ветеранов милиции.