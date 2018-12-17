В Прикамье отец проехал самодельным трактором по двухлетнему сыну

Трагедия в Карагайском районе: 28-летний отец задавил трактором двухлетнего сына, передает корреспондент Накануне.RU.

16 декабря мужчина закончил мастерить свою "машину" и решил испытать ее, проехав до соседнего села. С собой он взял маленького сына, сообщает Прогород59. Ни ремней безопасности, ни детского кресла на самодельном тракторе не было.

В какой-то момент трактор наскочил на кочку, ребенок выпал из рук отца прямо под правое заднее колесо. Мальчика доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.