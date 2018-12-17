Процесс ликвидации малокомплектных школ в Зауралье "заморожен", а глава региона вручил ключи от новых школьных автобусов

Глава Курганской области Вадим Шумков лично приехал в один из автосалонов города вручить сельским детям ключи от новеньких школьных автобусов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, до конца года в муниципалитеты области поступят 42 транспортных средства. Среди них - "Газели", "Форды", "ПАЗики" и "УАЗики".

"УАЗы", например, нужны для перевозки детей из отдаленных сел, дороги к которым труднопроходимы и требуют специального транспорта. Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования и науки Зауралья, ситуация с ликвидацией малокомплектных школ в области пока находится в "заморозке". На "УАЗиках", в которые можно за раз усадить до 6 детей, школьники будут добираться в крупные села на учебу.

Вадим Шумков лично вручал ключи, вызывая детей "порайонно" - в конце школьники сделали с главой региона общее фото. После этого Шумков отправился тестировать один из автобусов. Открыв двери, он пропустил вперед всех детей, попросил их сесть в кресла и пристегнуться. Врио губернатора спросил у школьников, удобно ли им - дети ответили утвердительно.

"Эти автобусы добротные, хорошие, а самые главные приемщики - это ребятишки. Я их спросил, понравились ли им автобусы, они ответили, что да, понравились. Поэтому я считаю, что приемка качества пройдена. Будем надеяться, что эти автобусы послужат добрую службу и будут возить наших детей, а те будут хорошо учиться", - сказал Вадим Шумков.

"Мы все делаем для того, чтобы решить проблему нехватки автобусов для школ региона. Всего 42 автобуса пришло сейчас, мы сегодня вручили только восемь, потом будем вручать оставшиеся. На будущий год программу эту мы будем продолжать, конечно", - добавил врио губернатора.

Вадима Шумкова спросили про то, как он сам в детстве добирался в школу.

"Я жил в нескольких местах. Последнее место, где я учился - это было 4,5 км от школы, и я добирался пешком", - с улыбкой ответил глава региона.

Всего на настоящий момент в Курганской области не хватает 60 новых школьных автобусов. Некоторые из тех, что находятся сейчас на линиях, исчерпали свой срок эксплуатации - по закону детей нельзя возить на транспортных средствах, возраст которых превышает 10 лет.