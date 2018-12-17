В Перми пристава судят за превышение полномочий, ущерб - 1,7 миллиона

Старшего судебного пристава межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества управления ФССП по Пермскому краю судят по трем статьям уголовного кодекса. В частности, ей вменяют превышение полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 г. она отменила законный арест банковского счета компании-должника. В результате организация сняла со счета 1,7 млн руб. Также старший судебный пристав получила два подарочных сертификата за отмену запрета регистрации квартиры в Перми.

Также она якобы существенно нарушила права и законные интересы компании "Прогресс-2000". В результате незаконного ареста всей недвижимости компании она не могла работать – в частности, заключать и пролонгировать долгосрочные договоры аренды с крупными арендаторами.

Дело рассмотрит Индустриальный райсуд Перми.