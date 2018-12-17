В московском клубе нашли мертвой 18-летнюю девушку

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти девушки в одном из клубов Москвы. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, днем 16 декабря в клубе на улице Барклая было найдено тело девушки 2000 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели стала передозировка наркотическим средством.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре этого года в Подмосковье 17-летний молодой человек умер после посвящения в студенты. Юношу нашли мертвым после вечеринки.