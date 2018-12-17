В Прикамье объем промышленного производства за год вырос на 23%

В Прикамье объем отгруженной промышленной продукции вырастет на 23%. Таковы показатели по итогам года. Лидирует здесь металлургия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

2018 стал насыщенным для промышленности годом. Индекс промпроизводства стабильно положительный второй год – 101,3%. К концу декабря власти планируют выйти на рекордные за последние несколько лет объемы производства – свыше 1,6 трлн руб. (+22,9%). Зампред правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов отметил, что драйверами роста промышленности являются металлургия (рост производства – на 29,4%), производство машин и оборудования (рост – на 17,7%), и производство электрооборудования (рост – на 11,2%).



Сегодня в крае реализуется 26 крупных промышленных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 534,1 млрд руб. По состоянию на конец третьего квартала в их реализацию вложено 315,4 млрд руб., создано более 3 тыс. новых рабочих мест, общий план – более 7,5 тыс. Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, машиностроении, металлургии, фотонике, фармацевтической и нефтехимической промышленности, легкой промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном комплексе.



Для поддержания промышленных предприятий и развития отрасли в регионе активно применяются меры непрямой финансовой поддержки. Одна из них – институт специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Прикамье – единственный регион Приволжского федерального округа, кто работает с институтом. С 2015 года заключено восемь контрактов, семь из них региональные и один – федеральный. Задекларировано создание 3, 8 тыс. рабочих мест. Плановый объем производства промышленных товаров — 405 млрд руб. В рамках контрактов плановый объем налогов в консолидированный бюджет края – 39,4 млрд руб.

В этом году по линии федерального и регионального фонда развития промышленности займов взято на 1,7 млрд руб. Шесть прямых займов на 1,4 млрд руб. по направлениям "Конверсия", "Комплектующие изделия", "Проекты Развития". По программе совместных займов одобрены пять заявок, общая сумма займов — 256 млн руб.



Чибисов отметил, что в следующем году планируется развиие промышленной кооперации – как расширение уже заключенных дорожнымх карт с "Газпромом" и "Сибуром", так и сотрудничество с новыми партнерами – в частности, речь идет о компании "Газпромнефть".

"Два других вопроса, которые мы планируем затронуть, - работа по повышению производительности труда и цифровизации промышленности, два наших проекта, которые с 2019 г. начнут реализовываться синхронно", — сказал Чибисов.