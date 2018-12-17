ГТЛК пытается взыскать с авиакомпании "Ямал" 452 млн

Государственная транспортная лизинговая компания обратилась в суд с иском к авиакомпании "Ямал". Сумма исковых требований - 452,2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление рассматривает арбитражный суд Москвы. Иск касается неисполнения обязательств по договорам аренды, следует из документов суда. Иск принят к производству, дело будет рассматриваться в январе 2019 г.

Добавим, что в производстве суда находится еще один иск ГТЛК к ямальской авиакомпании на 278 млн руб. Предварительное судебное заседание состоится сегодня.