17 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

Под Красноярском полицейские вынесли пенсионерку из горящего дома

В Березовском районе Красноярского края полицейские спасли из огня 70-летнюю женщину. Ночью во время дежурства сотрудники ДПС заметили разгорающийся пожар и немедленно поехали к объятому огнем зданию, взывали спецслужбы и предупредили жителей соседних домов о происходящем, пишет Федералпресс.

Капитан полиции Александр Трищенко и лейтенант полиции Дмитрий Головацкий освободили проезд к дому для пожарной машины и скорой помощи. А пока спецслужбы ехали, полицейские спасли из горящего дома его хозяйку. Женщину они заметили в окне второго этажа. Сама выйти она уже не могла: дверь была охвачена огнем. Инспекторы вместе с соседями погорельцев вытащили 70-летнюю женщину из окна, помогли вынести вещи первой необходимости и газовый баллон.

Спасенная женщина рассказала, что до пожара в доме находился ее муж. Мужчину нашли во дворе, он был в стрессовам состоянии и не хотел уходить от горящего здания. Полицейским пришлось долго уговаривать его это сделать, и наконец они смогли увести его на безопасное расстояние от места пожара.

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Под Красноярском полицейские вынесли пенсионерку из горящего дома

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Теги: полицейские, пожар, спасение



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