17 Декабря 2018
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Возобновлено следствие по делу о гибели детей на Сямозере

Возобновлено судебное расследование по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии.

Напомним, 18 июня 2016 года в результате шторма два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Валерия Круподерщикова, перевернулись, в результате 14 детей утонули.

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 г. Слушания по уголовному делу начались в апреле текущего года.

Как сообщает "Интерфакс", после поступления новых исков со стороны потерпевших о компенсации морального вреда расследование возобновили.

Со стороны потерпевших поступило 14 исков. Каждый из них просит взыскать с бывших руководителей парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой - по 10 млн рублей, с Вадима Виноградова - 5 млн рублей.

Компенсацию требуют взыскать и с врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович и с бывшего главы ведомства Анатолия Коваленко, а также с двух инструкторов лагеря.

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Возобновлено следствие по делу о гибели детей на Сямозере

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Теги: сямозеро, следствие, дети



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