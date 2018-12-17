Киев: ЕС не пускает Украину на свой рынок

ЕС не видит возможности для интеграции Украины в свой внутренний рынок и раздражен ее назойливостью. Об этом написал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка в издании "Зеркало недели".

Статья Качки называется "Совет ассоциации и безрадостная евроинтеграция". Он отмечает, что ЕС говорит с Украиной не так, как со Швейцарией, которая, напомним, в ЕС тоже не входит.

"Напротив, чиновники Евросоюза всячески избегают предметного разговора о модальности интеграции с рынками ЕС", - пишет Качка.

Он признал, что Украина не может навязать ЕС интеграцию даже в рамках Соглашения об ассоциации, и привел в пример пищевую продукцию, которая прошла все испытания, инспектирование и процедуры внутри ЕС.

"И теперь мы раздражаем конкурентов объемами экспорта курятины и масла на рынок ЕС", - сетует Качка.

С промышленной продукцией, отмечает чиновник, случилось то же самое. Украина полностью изменила свое законодательство под ЕС и "несколько раз отрапортовала" об этом, но ЕС не хочет заключать соглашение.

"Все обещания о "вот-вот" оказались отговорками. 25 ноября во время заседания Комитета ассоциации в торговом формате стороны договорились в первом квартале 2019 г. "провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС". То есть даже не начать саму оценку, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается", - признает Качка.

По его мнению, европейцы просто не понимают на политическом уровне, насколько важно для них сотрудничать с Украиной.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году депутат Верховной рады Александр Долженков заявил, что ЕС обманул Украину и не открыл свой рынок для украинских товаров, ограничив их квотами. А экс-глава МИД Украины Леонид Кожара рассказал, что в 2013 году ЕС угрожал Украине и ставил ультиматумы в случае неподписания Соглашения об ассоциации.