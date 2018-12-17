Зауралец, выйдя из тюрьмы, решил отомстить бывшей жене и "заминировал" магазин рядом с ее домом

В Петухово районный суд заключил под стражу на время следствия по уголовному делу 25-летнего сельчанина, который позвонил в дежурные экстренные службы и сообщил о минировании рыбацкого магазина.

На самом деле никакого взрывного устройства не было - мужчина таким образом решил отомстить своей бывшей жене, жившей в доме, к которому примыкал "заминированный" магазин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Летом этого года злоумышленник вышел из тюрьмы, "минирование" произошло в начале декабря. Мужчина в момент совершения звонка находился в пьяном виде.

"За ноябрь и декабрь этого года от действий мужчины пострадало несколько жителей. Возбуждены уголовные дела по статьям "истязание", "угроза убийством", "разбой", - добавили в ведомстве.