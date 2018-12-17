"СТС Медиа" перейдет под контроль ВТБ и "Национальной медиа группы"

Владелец "СТС Медиа" Иван Таврин продает "СТС медиа", акции может купить консорциум "Национальной медиа группы" (НМГ, владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука, структуры владельца "Северстали" Алексея Мордашова и несколько частных инвесторов) и ВТБ.

Информацию о переговорах "Ведомостям" подтвердил сам Таврин. По его словам, сделка будет закрыта до конца года.

Таврин и его партнер по ЮТВ Алишер Усманов купили пакет "СТС медиа" в конце 2015 г. за $193 млн. Позднее Усманов продал долю в ТВ-бизнесе. Бизнесмены хотели объединить ЮТВ и "СТС медиа", но сделать это не удалось. Это одна из причин, почему Таврин в итоге продает актив, говорят собеседники издания.

Увеличение доли в "СТС Медиа" укрепит позиции НМГ на телерынке: эфирные каналы НМГ ("Рен ТВ" и "Пятый"), его платные каналы (входят в семейства Viasat, Discovery, Euronews, Sony) и каналы "СТС медиа" совокупно займут первое место по ТВ-аудитории на рынке, говорят аналитики. По данным Mediascope, каналы НМГ и "СТС медиа" в среднем в сутки смотрит 24% всех российских зрителей старше четырех лет.

Для ВТБ увеличение пакета в "СТС медиа" - вторая крупная сделка на медиарынке, в 2013 г. "ВТБ капитал" стал совладельцем крупнейшего оператора наружной рекламы в России – Russ Outdoor.

Стороны не раскрывают стоимость сделки и распределение долей в "СТС Медиа".