17 Декабря 2018
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Общество В России

"СТС Медиа" перейдет под контроль ВТБ и "Национальной медиа группы"

Владелец "СТС Медиа" Иван Таврин продает "СТС медиа", акции может купить консорциум "Национальной медиа группы" (НМГ, владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука, структуры владельца "Северстали" Алексея Мордашова и несколько частных инвесторов) и ВТБ.

Информацию о переговорах "Ведомостям" подтвердил сам Таврин. По его словам, сделка будет закрыта до конца года.

Таврин и его партнер по ЮТВ Алишер Усманов купили пакет "СТС медиа" в конце 2015 г. за $193 млн. Позднее Усманов продал долю в ТВ-бизнесе. Бизнесмены хотели объединить ЮТВ и "СТС медиа", но сделать это не удалось. Это одна из причин, почему Таврин в итоге продает актив, говорят собеседники издания.

Увеличение доли в "СТС Медиа" укрепит позиции НМГ на телерынке: эфирные каналы НМГ ("Рен ТВ" и "Пятый"), его платные каналы (входят в семейства Viasat, Discovery, Euronews, Sony) и каналы "СТС медиа" совокупно займут первое место по ТВ-аудитории на рынке, говорят аналитики. По данным Mediascope, каналы НМГ и "СТС медиа" в среднем в сутки смотрит 24% всех российских зрителей старше четырех лет.

Для ВТБ увеличение пакета в "СТС медиа" - вторая крупная сделка на медиарынке, в 2013 г. "ВТБ капитал" стал совладельцем крупнейшего оператора наружной рекламы в России – Russ Outdoor.

Стороны не раскрывают стоимость сделки и распределение долей в "СТС Медиа".

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"СТС Медиа" перейдет под контроль ВТБ и "Национальной медиа группы"

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Теги: СТС медиа, ВТБ, Национальная медиа группа, Мордашов,



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