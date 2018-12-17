17 Декабря 2018
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Экономика В России

Госкомпании перейдут на отечественное программное обеспечение

Крупнейшие государственные компании России должны перейти на "преимущественное использование" российского программного обеспечения.

К 2022 году такого софта у них должно быть установлено больше 50%. Об этом говорится в директиве, которую утвердил глава Минфина Антон Силуанов. Документ направлен в компании "Аэрофлот", "Алроса", "Алмаз-Антей", "РусГидро", "Роснано", банк ВТБ, "РЖД", "Газпром", "Шереметьево", "Роснефть", "Первый канал" и ряд других. В течение десяти дней они должны обсудить импортозамещение на советах директоров или наблюдательных советах и поставить этот вопрос на голосование.

Затем компаниям дадут два месяца на утверждение планов до 2021 года по переходу на российский софт. В планах они должны указать, сколько денег они на это будут тратить и откуда их возьмут. Также они будут обязаны переводить на российский софт и дочерние структуры, и отчитываться об импортозамещении раз в квартал перед Минкомсвязи, сообщает "Коммерсант".

В 2017 году Минкомсвязь обновила проект программы "Цифровая экономика", которая разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина. Большое внимание в программе уделено российскому софту и оборудованию. К концу срока реализации программы доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.

Также к 2024 г. в России должны появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, системы распределенного реестра и др.), десять "отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики" (в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и "умного" города).

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Госкомпании перейдут на отечественное программное обеспечение

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Теги: госкомпании, программное обеспечение



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