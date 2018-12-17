17 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Apple обвинили в обмане пользователей смартфонов

Компания Apple неверно указала характеристики экрана смартфона iPhone X.

Такая информация содержится в иске, который поступил в суд в Северной Калифорнии.

Как считают истцы, реальное значение экрана – 5.6875 дюйма, в том время как компания указала 5,8 дюйма. Кроме того, производитель говорит о разрешении 2436x1125 пикселей, однако в иске говорится, что эти параметры ниже.

Ранее житель Москвы решил отсудить у Apple компенсацию из-за неработающего iPhone 4S. Мужчина с 2013 года пользовался смартфоном iPhone 4S, который перестал включаться, а официальная гарантия закончилась. Москвич обратил внимание на коробку от гаджета и выяснил, что срок его службы - пять лет.

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Apple обвинили в обмане пользователей смартфонов

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Теги: Apple, смартфоны



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