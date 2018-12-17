Эксперты назвали самые ненадежные автомобили

Автомобили концерна Toyota возглавили список самых надежных машин в мире.

Об этом сообщили эксперты американской компании CarMD. Они проанализировали данные 5,6 млн авто, которые были выпущены за последние 22 года, и отследили количество поломок двигателей каждой марки. В результате моторы Toyota показали лучший результат и оказались самыми "выносливыми". На второе место в списке попали машины Acura. Тройку замкнула компания Hyundai.

Далее идут Honda и Mitsubishi. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan, сообщает РИА "Новости".