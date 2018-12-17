СИЗО "Бутырка" прекратит свое существование

Московский следственный изолятор "Бутырка", который является самой крупной тюрьмой города и одной из старейших и наиболее известных тюрем России, прекратит свое существование.

Также планируется закрыть СИЗО №3 "Красная Пресня". Как сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, решение о закрытии двух московских изоляторов уже принято. Под вопросом пока остается судьба "Матросской тишины".

По его словам, за счет бюджета города построить новое современное СИЗО на 5 тыс. мест на территории 80 гектар. Таким образом вместо двух тюрем появится одна. Как предполагается, ее построят либо по направлению Калужского шоссе в районе Новой Москвы, либо Дмитровского.

Внешне здание будет напоминать тюрьму "Кресты-2", которую недавно открыли под Санкт-Петербургом, сообщает телеканал "Звезда".